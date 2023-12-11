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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

500 طالب بجامعة طيبة التكنولوجية يدلون بأصواتهم في لجان المغتربين بالأقصر

500 طالب بجامعة طيبة
500 طالب بجامعة طيبة التكنولوجية يدلون بأصواتهم في لجان المغ

 شارك أكثر من 500 طالب وطالبة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر في مسيرة حاشدة انطلقت من الجامعة عبر 7 حافلات كبرى حتى لجنة الوافدين بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بقيادة رئيس الجامعة.

محافظ الأقصر والسكرتير العام يدليان بصوتيهما في لجنة الوافدين

رئيس جامعة الأقصر يشارك الطلاب مسيرة لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات

من جانبه، أكد رئيس الجامعة على المشاركة الفعالة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، كما حث منسوبي الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات خلال الفترة من اليوم 10-12 ديسمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى تنظيم عدد من الحملات وندوات التوعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات وللتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر باعتبارها استحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.

كما شارك رئيس الجامعة، ونائبه وأمين عام الجامعة، أيضا في الإدلاء بأصواتهم الانتخابات الرئاسية في نفس اللجنة.

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