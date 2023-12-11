أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة ثانية مع حماس

طالبت عائلات الرهائن في قطاع غزة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، باستئناف المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح أقاربهم من قبضة حماس، وذلك خلال اجتماعات عقدتها عدة لجان برلمانية اليوم الاثنين.

وخلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، دعا أقارب الرهائن الحكومة إلى إعطاء الأولوية للسعي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم من خلال القنوات الدبلوماسية، بدلا من المضي قدما في العدوان على غزة ضد حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبعد الهدنة التي استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر والتي شهدت إطلاق سراح 105 أسرى، يعتقد أن 138 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة وفي الأيام الأخيرة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 18 من الأسرى قتلوا وأن حماس تحتجز جثثهم.