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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عمليات التنسيقية: محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج في مقدمة الإقبال بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت بمختلف لجان الاقتراع في الداخل، لليوم الثاني من خلال فريق متابعة يبلغ قرابة 20 ألف متطوع فضلًا عن أعضاء التنسيقية في 27 محافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

‎وقالت غرفة العمليات إن متابعيها رصدوا زيادة الإقبال من الناخبين في فترة الظهيرة وقبل ساعة الراحة و التي تبدأ من الساعة 3 إلى 4 مساءً ، كما تلاحظ للغرفة من خلال رصد المتابعين زيادة أعداد الناخبين في لجان الوافدين بمعظم المحافظات، ورصدنا كثافة الإقبال في معظم المحافظات خاصة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج وأسيوط والمنوفية والبحيرة، بينما تم رصد الإقبال بكثافة متوسطة في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ ، وأسوان والأقصر والسويس.

كما تم رصد تزايد أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية بالتزامن مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتوجههم للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى رصد انتظام العملية الانتخابية وعدم رصد مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصدنا أيضًا اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية تراعى متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء،

‎كما تم رصد شكاوى بعض الناخبين بشأن الازدحام الشديد في لجان الوافدين الأمر الذي يتطلب تنظيم دخول وتصويت الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر تجنباً لأى تدافع.

ولاحظ متابعو غرفة عمليات التنسيقية تواجد بعض المنظمات الدولية والمحلية المصرح لها بالمتابعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفقدها لبعض اللجان في المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية، منها وفد الاتحاد الأفريقي ولجنة من جامعة الدول العربية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

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