البطاقات خلصت في سوهاج و“الوافدين” أغلقت أبوابها أمام هؤلاء.. الوطنية للانتخابات تسابق الزمن لحل أزمات هذه اللجان

اللجان بمناطق بعيدة.. الهيئة الوطنية تبحث عن حلول لتسهيل الانتخابات

البطاقات خلصت والصناديق امتلأت في بعض اللجان في سوهاج

تحرك عاجل للتعامل مع الاقبال المتزايد للناخبين

كثافات غير مسبوقة وإقبال فاق التوقعات، هكذا هو الحال الذي يصف اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والذي يتنافس عليها أربعة مرشحين، وسط استعدادات مكثفة من أجهزة الدولة وتضافر لكل الجهود لإخراجها بالصورة المشرفة لمصر.

تلك الكثافات الغير متوقعة والإقبال الكبير على التصويب في اللجان، قابله بعض المعوقات الطفيفة التي تحول دون التصويت باللجان في بعض المحافظات، وتحديدًا محافظات جنوب البلاد المحافظات الحدودية، وأيضا واجهت بعض اللجان الأخرى نفاذ بطاقات الاقتراع من كثافة المشاركين.

الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن اليوم الثاني من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، شهد كثافات فاقت التوقعات مقارنة باليوم الأول، موضحا أن بطاقات الاقتراع نفذت من عدد كبير من اللجان الانتخابية، وأيضًا صناديق الاقتراع أغلقت بسبب كثافة الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد عبر الكونفرانس، إنه تم توزيع بطاقات اقتراع جديدة علي اللجان وأن الهيئة قامت بتغيير استراتيجية توزيع بطاقات الاقتراع علي اللجان الانتخابية، نظرًا لتوافد المواطنين علي الانتخاب، وتم إحضار صناديق جديدة للجان التي شهدت كثافات غير متوقعة من الناخبين.

وفي محافظة سوهاج، واجهت بعض اللجان مشكلة عدم قدرة بعض المواطنين على الإدلاء بصوتهم، حيث كشف المستشار خالد عبد الغفار رئيس إحدى اللجان العامة بمحافظة سوهاج، عن مشكلة فى العملية الانتخابية داخل المحافظة تتمثل في عدم قدرة بعض المواطنين على الإدلاء بصوتهم، بسبب وجود لجانهم في مناطق بأقصى المحافظة كالمنطقة الصناعية، والبلينا، وتوجهوا إلى لجان الوافدين للادلاء بأصواتهم، إلا أن اللجنة رفضت، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن حل لهؤلاء المواطنين.

وعلق المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا: “إن القانون لا يسمح لهم التصويت في لجان الوافدين، لوجودهم بالمنطقة الانتخابية، والوافدين هم المتواجدين خارج المنطقة الانتخابية”، مشيرا إلى أن الهيئة أتاحت أكثر من طريقة للتسهيل على المواطنين قبل إجراء العملية الانتخابية، من خلال تعديل مقر الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح أن الهيئة ستبحث عن طرق للتسهيل على المواطنين للانتقال لمراكز الاقتراع، وتبحث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، أكد رئيس لجنة قسم الكوثر بمحافظة سوهاج أن العملية الانتخابية تسير دون معوقات وهناك إقبال كبير من أبناء الصعيد للإدلاء بأصواتهم.

وأشار خلال اتصاله بتقنية الفيديو كونفرنس مع المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أنه تلاحظ وجود مشكلة واحدة وهي تواجد عدد كبير من أبناء المحافظة بحي الكوثر من أقصاها ويعملون بالكوثر، ولا يستطيعون الذهاب للقرى محل ميلادهم للإدلاء بأصواتهم.

ورد بنداري أن القانون حدد من يدلي بأصواتهم في لجان الوافدين، وهم من يكونوا خارج موطنهم الانتخابي، مضيفا أن الانتخابات مستمرة لمدة ٣ أيام ويستطيعون الذهاب لمحل إقامتهم للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت محافظة أسوان إقبالا كثيفا من قبل أبناء الصعيد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وأن غرفة متابعة التصويت تابعت تمام الغلق والفتح بعد الساعة المخصصة لراحة القضاة.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن العملية الانتخابية تمضي بشكل منتظم دون أية عقبات أو معوقات، وأن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوجود توافد وإقبال من جانب الناخبين غير مسبوق على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لاسيما وان 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا، لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء ساعة الراحة الخاصة بالقضاة وأعضاء اللجان الفرعية.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.