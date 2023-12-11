استشهاد رئيس قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي بغزة إثر قصف إسرائيلي

قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، الاثنين، إن قصفاً إسرائيلياً على شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد رئيس قسم الباطنة بمجمع الشفاء الطبي، رأفت لبد.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، في بيان، إن ما لا يقل عن 18 ألفاً و205 أشخاص استشهدوا، وأصيب 49 ألفاً و645 آخرين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن إسرائيل تستهدف تهجير المدنيين بارتكاب المجازر المروعة في غزة وشمالها، وذلك عبر عمليات قتل ميداني واعتقالات عشوائية تطال النساء وتنكل بهن.

وأضاف المرصد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي صعد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين منذ عدة أيام لنازحين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.

وأشار إلى أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة والطقس القاسي والحرمان من الضروريات الأساسية.