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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثـ ة.. مصرع 86 صحفيا بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استهداف الصحفيين
استهداف الصحفيين في غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن 86 صحفيا قتلوا خلال القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان له، أن قائمة الصحفيين القتـ لى المنشورة على قناة تيليجرام التابعة للخدمة الصحفية الحكومية تضم 3 نساء.

 

وكانت لجنة حماية الصحفيين أكدت الأسبوع الماضي، مقتل 63 صحفيا في قطاع غزة منذ بداية تفجر التوترات في الشرق الأوسط.

 

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن الضربة الإسرائيلية على صحفيين في جنوب لبنان يرجح أن تكون هجوما مباشرا على مدنيين.

وأكدت المنظمة، أنه يجب التحقيق في استهداف الصحفيين في 13 أكتوبر في لبنان باعتباره جريمة حرب.

وأضافت العفو الدولية، أنه يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه ولا يمكن السماح لإسرائيل بقتل الصحفيين والإفلات من العقاب.

وتابعت، لم نجد أي مؤشر على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في الموقع الذي حدثت فيه الضربات بجنوب لبنان.

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