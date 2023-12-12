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محمود بسيوني: دول ومؤسسات عالمية ستبني حساباتها على ما هو قادم في مصر| فيديو

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود بسيوني

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، إن الانتخابات الرئاسية مشهد مبهر أمام العالم.

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وأضاف الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحديات التي تواجه كل دول العالم وتوثر على السكان"، لافتا إلى: "الدولة المصرية لها مكان مهم حاليا في العالم".

وأشار  الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، إلى أن: "الانتخابات الرئاسية في مصر ستسهم في بناء نظام إقليمي جديد"، مضيفا: "المؤسسات الاقتصادية العالمية تتابع المشهد الانتخابي في مصر".

وأوضح: "كل دول الإقليم تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية"، مشيرا إلى أن: "مصر تمتلك نظاما اقتصاديا قادرا على تحمل الصدمات.. ودول ومؤسسات عالمية ستبنى حساباتها على ما هو قادم في مصر". 

الكاتب الصحفي محمود بسيوني الانتخابات الرئاسية

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