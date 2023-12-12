محمود بسيوني: دول ومؤسسات عالمية ستبني حساباتها على ما هو قادم في مصر| فيديو

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، إن الانتخابات الرئاسية مشهد مبهر أمام العالم.

وأضاف الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التحديات التي تواجه كل دول العالم وتوثر على السكان"، لافتا إلى: "الدولة المصرية لها مكان مهم حاليا في العالم".

وأشار الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، إلى أن: "الانتخابات الرئاسية في مصر ستسهم في بناء نظام إقليمي جديد"، مضيفا: "المؤسسات الاقتصادية العالمية تتابع المشهد الانتخابي في مصر".

وأوضح: "كل دول الإقليم تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية"، مشيرا إلى أن: "مصر تمتلك نظاما اقتصاديا قادرا على تحمل الصدمات.. ودول ومؤسسات عالمية ستبنى حساباتها على ما هو قادم في مصر".