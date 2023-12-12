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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل نوكيا في مصر

Nokia C1
Nokia C1

لطالما تعلق الكثيرون بعلامة نوكيا العريقة، التي قدمت هواتف تظل محفورة فى الأذهان، والتي تنافس بقوة فى الفئة الإقتصادية من الهواتف الذكية، بإمكانك أن تقتني هاتف مميز من Nokia بسعر 1700 جنيه فقط.

مواصفات Nokia C1

جاء هاتف Nokia C1 بشاشة قياس 4.45 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض FWVGA+.

Nokia C1

يعمل Nokia C1 بمعالج من نوع Spreadtrum SC7731E رباعى النواة، وذاكرة صوول عشوائي رام سعة 1 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت.

ولمحبي التصوير جاء Nokia C1 بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و اجراء مكالمات الفيديو.

يمتلك Nokia C1 بطارية سعة 2500 مللي أمبير، تدعم الحن من خلال منفذ microUSB، مع ميزة ثنائي الشريحة، يمكنك الحصول عليه في ألوان الأسود والأزرق والأحمر.

سعر Nokia C1

سعر Nokia C1

يذكر أنه سعر هاتف Nokia C1 يبلغ 1730 جنيهأ مصرياً.

نوكيا Nokia Nokia C1 مواصفات Nokia C1 سعر Nokia C1

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