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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين على لجان الغربية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

الغربية
الغربية

واصل المواطنون من كل الفئات العمرية التوافد على لجان كافة مراكز ومدن محافظة الغربية، في اليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024م .

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وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية .

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وأضاف محافظ الغربية أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره .


وأكد محافظ الغربية أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كافة لجان عروس الدلتا دون معوقات.

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