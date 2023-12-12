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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

صدى البلد

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجأة لجماهير الزمالك بشأن التجديد لشيكابالا .


وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك: "الزمالك يستقر على تجديد التعاقد مع شيكابالا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".


وكشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة حدوث مشكلة بين محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد عودتهم للتدريبات الجماعية .

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية ببرنامج ملعب أون تايم: ثلاثي الزمالك فتوح وصبحي والزناري نزلوا التمرين، لكن مفيش حاجه حصلت نزلوا التدريب لكن لن يخوضوا مباريات الا لما الامور تخلص”.

وتابع: لا صحة لحدوث أزمه مع شيكابالا، هم لم يشاركوا في التقسيمة من الأساس، ولن يخوضوا المباريات، بل سيكونوا بالتدريبات الجماعية فقط بسبب قوانين الفيفا التي تمنع حرمانهم من المشاركة في المران الجماعي”.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران امس الإثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري المصري.

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