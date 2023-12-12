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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم.. فرص عمل جديدة فى بنك مصر

فرص عمل
فرص عمل

يسعى حديثو التخرج بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية إلى البحث عن فرص عمل والاستعداد لسوق العمل، وهناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين، والتي من بينها وظائف بنك مصر.

فرص عمل لحديثي التخرج فى بنك مصر 

فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

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تخصصات فرص عمل بنك مصر

تتوافر فرص عمل فى وظيفة للعمل كممثلي للخدمات المصرفية ببنك مصر، حيث تتوفر الوظيفة على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» .


تخصصات فرص عمل بنك مصر 

وهناك مجموعة من التخصصات والوظائف الشاغرة لدى بنك مصر، والتي يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل التقديم عليها، وتشمل ما يلي:

- تيللر.

- خدمة عملاء.

- مبيعات.

 

شروط فرص عمل بنك مصر

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة، والتي تتضمن ما يلي:
- يشترط وجود عدد سنوات خبرة تصل إلى 3 سنوات في الخدمات المصرفية في شبكة الفروع.

- الحصول على شهادة جامعية، بشرط أن تكون سنة التخرج من عام 2021 إلى 2023، والحد الأدنى لتقدير التخرج هو جيد.

- يشترط فى المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- يشترط إجادة مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز، خاصة “MS مكتب”.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها من أجل التقديم فى وظائف بنك مصر أن يكون لدى المتقدم لشغل الوظيفة مهارات شخصية جيدة والقدرة على التواصل ولديه مهارات العرض.

- كما يشترط ألا يكون المتقدم قد تم اختباره من قبل في بنك مصر.

- وتشمل الشروط الواجب توافرها ألا يكون لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة داخل البنك.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر القيام بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn.

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