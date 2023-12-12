أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

فور عودته لأرض الوطن بعد المشاركة فى فعاليات مؤتمر COP28 .. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالإدلاء بصوته في "الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤".

وقد أكد الدكتور سويلم على حرصه على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي تعتبر واجب وطني وحق دستوري لجميع المصريين ، معرباً عن تقديره للحس الوطني للمواطنين الذين حرصوا على الاصطفاف أمام مختلف اللجان لاستيفاء حقهم الدستوري بالمشاركة في العملية الديمقراطية كعادة الشعب المصري العظيم الذي لا يتأخر عن نداء الواجب الوطنى ، مؤكداً ما يعكسه ذلك المشهد الرائع من صدى دولي لحرص المصريين في الداخل والخارج على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية

وثمن دور الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهات المعنية فى ضمان سير العملية الإنتخابية بأمان وانسيابية وتوفير كافة ضمانات النجاح لهذا الحدث الديمقراطي البارز ، مشيداً بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم وخروج الانتخابات الرئاسية بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم

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