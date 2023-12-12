النائب مجاهد نصار ونواب مستقبل وطن يقودون مسيرات حاشدة إلى لجان الانتخابات الرئاسية في بهتيم

قاد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأعضاء حزب مستقبل وطن بالقليوبية صباح اليوم ، مسيرات وطنية حاشدة في حب مصر في محيط اللجان الانتخابية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

انطلقت المسيرات في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، بحشود هائلة من المواطنين للتأكيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

شهدت المسيرة الكبرى التي قادها النائب مجاهد نصار ونواب حزب مستقبل وطن بالقليوبية مشاركة واسعة وحشوداً هائلة من المواطنين الذين رفعوا أعلام مصر وسط هتافات وطنية ألهبت حماس الجماهير ، وجابت المسيرة شوارع بهتيم وصولاً إلى مقار اللجان الانتخابية الرئاسية.

من جانبه أعرب النائب مجاهد نصار عن سعادته الكبيرة بهذا الإقبال الجماهيري غير المسبوق والحشود الغفيرة التي شهدتها لجان الاقتراع في اليوم الأول والثاني مشيداً بحرصهم على التواجد أمام اللجان حتى من قبل فتح باب التصويت ليرسموا ملحمة وطنية كبرى في حب الوطن، مشيراً إلى أن المصريين رسموا مشهداً حضارياً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

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