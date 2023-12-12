الصحة الفلسطينية: جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة استشهاد 24 شخصا جراء استهداف الاحتلال منزلين في رفح في الساعات الأخيرة.

وذكر القدرة في تصريحات صحفية له أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان في غزة

وأشار أيضا إلى أن الاحتلال أراد أن ينهي الوجود الصحي في غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان، مبينا أن مستشفى كمال عدوان هو المؤسسة الحكومية الوحيدة في شمالي القطاع وان الاحتلال يريد إنهاء الوجود الصحي في شمالي غزة.

وقال إن قوات الاحتلال تتحكم في عدد الجرحى الذين يخرجون من القطاع للعلاج بالخارج، مشددا علي أن 22 مستشفى خرجت تمام عن الخدمة في قطاع غزة و46 مركزا للرعاية الصحية.