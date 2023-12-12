عماد زيادة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس

أدلى الفنان والمنتج عماد زيادة بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنته الانتخابية بمدرسة بسيوا نبراوي بمنطقة التجمع الخامس.

وينتظر الفنان عماد زيادة عرضه مسلسل “نعمة الأفوكاتو” خلال شهر رمضان القادم، والذى يتعاون فيه مجدداً مع المخرج محمد سامي.

الفنان والمنتج عماد زيادة

الفنان والمنتج عماد زيادة

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” من المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.



"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

وأدلى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، أبرزهم سلوى عثمان ورشا مهدي وماجدة زكي وآسر ياسين.