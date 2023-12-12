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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرامكو تستحوذ على حصة 40 % في شركة الغاز والنفط الباكستانية

أرامكو
أرامكو

وقعت أرامكو الشركة الرائدة المتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات في المملكة العربية السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز آند أويل باكستان المحدودة (GO)، وفق ما ذكرت صحيفة جالف تايمز.

وتم التوقيع على الاتفاقية اليوم الثلاثاء.

تعد شركة جاز أند أويل GO، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة، واحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة والتخزين في باكستان.

وتخضع الصفقة لشروط عرفية معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يعد الاستحواذ المخطط له أول دخول لأرامكو إلى سوق تجزئة الوقود الباكستاني، مما يعزز استراتيجيتها لتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها على المستوى الدولي.

وستمكن هذه الصفقة أرامكو من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وتوفير فرص سوقية جديدة لمواد التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين في فبراير 2023.

قال محمد يوسف القحطاني، رئيس أرامكو للصناعات التحويلية : "إن استحواذنا الثاني المخطط له على قطاع التجزئة هذا العام يتوافق مع استراتيجية أرامكو للتوسع في مجال الصناعات التحويلية، مع وجود مسار واضح أمامنا لتنمية محفظة متكاملة للتكرير والتسويق ومواد التشحيم والتجارة والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم".

 

أرامكو المملكة العربية السعودية باكستان

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