قبل انطلاق مونديال الأندية.. حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

وجه حسين الشحات رسالة الي جماهير الاهلي استعدادا بالمشاركة بكاس العالم للأندية بالسعودية.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام :" إنه لمن دواعي سروري والفخر أن أكون اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية ونأمل أن نحقق ما جئنا من أجله أعظم شيء هو مشاركة التاريخ مع التاريخ مع الأهلي ننتظر كل جماهير الأهلي هنا ".

ويقص اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي شريط مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويشارك فريق اتحاد جدة، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة فى البطولة.

وينتظر الأهلي مواجهة فلومينينسى بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر، والتى فى الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال تخطي المارد الأحمر للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.