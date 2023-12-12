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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لليوم الثالث على التوالى

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تواصل مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

جامعة مصر تشارك في
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية

واصلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالى، حيث نظمت الجامعة مسيرة طلابية حاشدة من أمام الجامعة للتوجه لمقر اللجان الانتخابية بأكتوبر، وتقدم د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة المسيرة الطلابية والتى ضمت عددا كبيرا من الطلاب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وشهدت المسيرة تفاعلا وتلاحما من جميع العاملين بالجامعة بالانضمام للمسيرة التى كان على رأسها سراج زاهر المدير التنفيذي للجامعة، وخالد خورشيد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وحرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عمل حملات توعوية ومجتمعية لتعريف الطلاب والعاملين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر على مدار ثلاثة أيام، كما وفرت الجامعة وسائل النقل الجماعي للعاملين بها، وأيضا توفير كافة سبل تيسير المشاركة في الانتخاب لكافة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إذ أن هذه الإجراءات تعد جزءا أصيلا من مسئولية الجامعة المجتمعية والوطنية.

وأكد د. نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الإقبال التاريخى وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية والالتفاف يدا واحدة حول القيادة السياسية الرشيدة لمصر، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني لتحمل مسئولياتهم في دعم الدولة المصرية.

 

ودعا الوفد المشارك فى الانتخابات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جموع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الوطني والذهاب إلى مقار اللجان لاختيار رئيس مصر القادم، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات أشبه بمظاهرة حب للوطن، ورسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين يشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

 

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.

جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية
جامعة مصر تشارك في الانتخابات الرئاسية

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