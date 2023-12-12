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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

كشفت الأشعة التي أجراها ، أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي عن إصابته في العضلة الخلفية بعد تعرضه للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأشعة تُثبت إصابة أحمد عبدالقادر بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج للعلاج فترة من 4 إلى 6 أسابيع"

ويخوض الأهلي أول مواجهة له فى بطولة كاس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

الأهلى أحمد عبد القادر العضلة الخلفية محمد عراقي فيسبوك

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