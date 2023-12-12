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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: واشنطن ستناقش مع إسرائيل "الجدول الزمني" لإنهاء الحرب في غزة

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، سيناقش مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بعد انتهاء الحرب.

وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان سيبحث مع نظيره الإسرائيلي "الجدول الزمني" لإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق، قال سوليفان، إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

وأضاف، في مقابلة  مع وكالة رويترز: "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".

وتابع: سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

البيت الأبيض مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال الإسرائيلي الجدول الزمني إنهاء الحرب في غزة

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