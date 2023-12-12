مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو منع قيام الدولة الفلسطينية وضاعف الاستيطان

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على المنشورات المتعلقة بالمقارنة التي أجراها بنيامين نتنياهو الليلة الماضية عندما ادعى أن عدد القتلى الإسرائيليين بعد اتفاق أوسلو هو نفس عدد القتلى في هجوم في 7 أكتوبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إن نتنياهو حارب اتفاقات أوسلو، وورثها عند انتخابه، ومع مطالبته بـ"المعاملة بالمثل" من جانب الفلسطينيين، منع قيام دولة فلسطينية وضاعف الاستيطان في الضفة الغربية".

كما ذكر أن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقف بحزم لمنع إسرائيل من العودة مرة أخرى لارتكاب هذا الخطأ الخطير".

وفي مناقشة مغلقة جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن قال نتنياهو، أمس إن "اتفاق أوسلو كارثة أسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم 7 أكتوبر، لكن في فترة أطول".

وأضاف: "اتفاقات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد أخذت أكبر عدد من الضحايا"، في إشارة إلى اتفاق السلام عام 1993.

وتابع نتنياهو: "العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود حضر إلى هنا"، بموجب اتفاق أوسلو.