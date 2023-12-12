قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

فجر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، مفاجأة بشأن مستقبل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع النادي الأبيض.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "مصدر.. أحمد فتوح لا يفضل الاحتراف الخارجي حتى لو رحل عن الزمالك وسيستمر في الدوري المصري".

كان الزمالك قد قرر في وقت سابق عرض اللاعب للبيع في يناير المقبل على خلفية ما بدر منه قبل مباراة زد في بطولة الدوري وترك معسكر الفريق ليلة المباراة بدون اذن.

وحقق الزمالك الفوز على ساجرادا، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري بالموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس المقبل الموافق 14 ديسمبر 2023، على ستاد الجيش في برج العرب.