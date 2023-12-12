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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

315 ألف جندي..

المخابرات الأمريكية تعلن خسائر روسيا في حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

كشفت المخابرات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر روسيا في حرب أوكرانيا بين القتلي والجرحي.

وقالت المخابرات الأمريكية، إنه تقدر خسائر روسيا في حرب أوكرانيا بنحو 315 ألف جندي بين قتيل وجريح.

ولفتت إلي أن الحرب الأوكرانية قد أعاقت التحديث العسكري للجيش الروسي لمدة 18 عاما.

وفي وقت سابق، قال العقيد الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد يتسبب في اندلاع حرب بين روسيا ودول الناتو حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ويلكرسون، في مقابلة مع قناة “Judging Freedom”، على منصة “يوتيوب”، أنه “يمكن لإدارة بايدن اختلاق ذريعة لبدء الأعمال العدائية واسعة النطاق”، مشددا على أن الولايات المتحدة قد استخدمت بالفعل مثل هذه التكتيكات في حربها ضد العراق.

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وقال: “نحن نواجه حربا بين الناتو وروسيا.. ورئيس الولايات المتحدة سيقود إلى هذه الحرب بمحض إرادته”.

وأشار ويلكرسون، إلى أن سبب بدء الحرب الروسية علي أوكرانيا، يكمن في الأعمال الخاطئة للولايات المتحدة.

ووفقا له، فإن أوكرانيا تقع في منطقة نفوذ روسيا، لكن الغرب حاول تغيير ميزان القوى في المنطقة، وهو ما اعتبرته موسكو تهديدا.

أوكرانيا روسيا المخابرات الأمريكية

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