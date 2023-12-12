إسرائيل تعلن عن أول إجراء للرد على تهديدات الحوثيين

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ في تشكيل قوة عمل خاصة للتعامل مع التهديد الذي يشكله الحوثيون في اليمن، وذلك على خلفية التوترات البحرية في أعقاب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

ووفقا لجيش الاحتلال، فإن الفريق سيضم تحالفا دوليا مع قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى.

وبحسب موقع "سروجيم" العبري، فأن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تشكيل قوة عمل مخصصة، على غرار الفرق التي تم تشكيلها في الماضي للتعامل مع القراصنة الذين استولوا على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأكد الموقع العبري أنه من المتوقع أن يتم مناقشة هذه القضية في نهاية الأسبوع.