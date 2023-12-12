عروسان يحتفلان بالحنة داخل لجنة انتخابات الرئاسة في أسيوط

احتفل العروسان باسم عبدالعال فرغل وايات مصطفي، من قرية الفليو التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بحفل الحنة وارتديا الدبل داخل اللجنة أمام صندوق الاقتراع خلال التصويت بانتخابات الرئاسية 2024.



وشهد الحفل مشاركة واسعة من أهلهم وأهالي القرية الذين زفوهم في شوارع القرية حتي الوصول إلي مقر لجنتهم الانتخابية بالقرية بموكب زفاف يتقدمه الخيول والاحصنة.



وقال باسم عبدالعال فرغلي، العريس، إنه قرر الاحتفال وبداية حياته هو وزوجته داخل اللجنة الانتخابية وهي برفقته في رسالة إلي العالم أننا في كل الظروف بنحب مصر، مشيرا إلى أنه اعد لذلك منذ بداية الانتخابات حتي يشاركه جميع أفراد عائلته وأهالي القرية.



يذكر أن محافظة أسيوط تضم 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية وتكليف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ.