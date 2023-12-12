نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يدلي بصوته بالانتخابات

أدلى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشاركة الطلاب ومنسوبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور السيد فوده أن الجامعة منذ انطلاق الساعات الأولي لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية تواصل توفير كل التسهيلات لطلابها ومنسوبيها للإدلاء بأصواتهم، تيسيرا لهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي أن حرص الطلاب على الإدلاء بأصواتهم، يأتي انعكاسا لما بداخلهم من وعي بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم ، وإيمانا منهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني رئيسي في تحديد مستقبلهم.

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