لا يوجد يوم رابع للتصويت و3 إجراءات خاصة بالفرز.. أهم قرارات الهيئة الوطنية قبل إعلان نتيجة الانتخابات

أجرى المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تصويت المصريين ، مكالمات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تفاصيل التصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المستشار أحمد بنداري أن المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 كانت تاريخية نتيجة الإقبال الكثيف على مستوى الجمهورية ، كما أوضح أن الاقبال غير المسبوق أجبر بعض اللجان على العمل حتى منتصف الليل.

كما أوضح بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عملية التصويت على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة ، وتدخلت لحل جميع المشاكل التي واجهت الناخبين في بعض اللجان.

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يوجد مد ليوم رابع والتصويت مستمر حتى آخر ناخب كما تم الدفع بالقضاة الاحتياطيين لمواجهة الكثافات في الصعيد.

وأشار بنداري إلى أن لجان الوافدين فى شرم الشيخ استقبلت اعداد كبيرة من المغتربين، وأن رجال الأمن بذلوا مجهود هائل فى تنظيم تكدسات الناخبين، وأن الاحتفالات بالعرس الديمقراطى لم يعطل العملية الانتخابية.



أما عن عمليات الفرز ، فأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات السماح بحضور وسائل الإعلام المصرح لهم عملية الفرز، كما أنه غير مسموح لأعضاء الأحزاب السياسية بحضور الفرز، وأخيراً يحق لرئيس اللجنة الفرعية تقليل الحضور لدقة الفرز .

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.