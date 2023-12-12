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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئول بمجلس امناء 15 مايو: اقبال الناخبين فاق التوقعات

صدى البلد

ثمن المهندس اشرف حربي، نائب رئيس مجلس أمناء مدينة 15 مايو، الدور المشرف الذي قدمه أهالي المدينة خلال ال3 ايام من الانتخابات الرئاسية 2024.
أضاف في مقابلة خاصة مع صدي البلد ، اقبال الناخبين بمدينة 15 مايو خلال أيام التصويت قد تجاوزت المعدلات المعتادة ووصلت لذروتها وفاقت التوقعات ، موضحا أن مجلس الأمناء علي مدار الفترات السابقة قام بعدد من التحضيرات مع الجهات التنفيذية والأمنية للخروج بتلك الصورة المشرفة والتي تليق بالدولة المصرية .


أوضح أنه تم اختيار لجنة مخصصة للوافدين والمغتربين والتي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين خصوصا مع وجود منطقتين صناعيتين ب15مايو و تضم عددا من الموظفين والعمال من خارج المدينة وهو ما دعى الجهات المعنية لتخصيص تلك اللجنة .


اشار الي أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها علي مستوي المدينة لم تسجل مخالفات أو تجاوزا حول العملية الانتخابية
 

ويستمر أداء المواطنين في مدينة 15 مايو وسط اقبال متوسط من قبل الناخبين وقبل دقائق  من انتهاء الانتخابات الرئاسية .
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ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.


ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

15 مايو الانتخابات الرئاسية الانتخابات الناخبين الهيئة الوطنية للانتخابات

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