لن نستسلم.. سرايا القدس تعلن مقـ.تل عدد كبير من جنود الاحتلال في غزة

قال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة لن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة، مؤكدا ثبات المقاتلين في كافة محاور القتال وتدمير عشرات الآليات.

مقتل العشرات وإصابة المئات من جنود الاحتلال

وأضاف أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع العدو من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

وأوضح أن “قصف المدنيين هو حال الجبناء العجزة حينما يتجرعون الهزيمة على أيدي الثابتين في أرضهم”.

وتابع: “نعلن وبكل وضوح أن المعركة اليوم ليست معركة القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى بل تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وقال أبو حمزة: “أمام الوضع المأساوي والحصار الظالم، نقول لشعبنا إننا نعيش ظروفكم ونتجرع ألمكم، ولكن ثمن الحرية والكرامة أكبر بكثير مما نعيشه من ظلم واضطهاد”.

وأكد أن المقاومة “تخوض حربا مفتوحة مع العدو الصهيو-أمريكي”.

وتابع: “الأرعن الدجال نتنياهو يعرف مصيره بعد الحرب وهو يعمل على المراوغة للبقاء في سدة الحكم”.

وأكد أبو حمزة، أنه “لو اجتمعت قوى الأرض جميعا فلن تحرر أسيرا واحدا”.