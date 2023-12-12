فساتين علم مصر تزين الانتخابات.. وبدلة ابن شعبان عبدالرحيم مفاجأة

الانتخابات الرئاسية 2024 .. لا صوت يعلو فوق صوت حب الوطن ومصلحة مصر وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد على مدار ثلاثة أيام كاملة، أدى فيها الشعب المصري ملحمة وطنية كبرى ليقدم درساً في حب مصر على طريقته الخاصة.

الكثير من اللفتات الإنسانية والوطنية التي شهدتها أيام الانتخابات، لكن الأكثر تميزاً ولافتاً للنظر، فساتين بألوان علم مصر التي ارتدتها بعض النساء الناخبات تعبيراً عن حب الوطن.

فساتين علم مصر

مواطنة : جهزت فستان مصر من شهر

حضرت ناخبة شابة تدعى سعاد ترتدي فستانا بألوان علم مصر، إلى لجنة مدرسة القرية السياحية الأولى بالحي المتميز في مدينة 6 أكتوبر للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.



وقالت إنها كل انتخابات ترتدي شيئا مختلفا لترك بصمة وذكرى جيدة لها، وأنها تقوم بتصميم هذا الفستان منذ شهر كامل، حيث انتقت التصميم واشترت الأقمشة بألوان علم مصر حتى أنهت تنفيذه وانتظرت العرس الانتخابي لارتدائه.

ناخبة أربعينية ترتدي فستان مصر وترفع علم فلسطين

أما السيدة زينب أحمد صممت على الذهاب للجنتها الانتخابية وهي مرتدية فستان مميز بألوان علم مصر، وممسكة بيدها علمي مصر وفلسطين معاً.

وقالت السيدة زينب: "حبيت أعمل جو مبهج بين الناس ولبست علم مصر، مصر عظيمة وتستحق إننا ننزل عشانها ونختار رئيس جمهوريتنا " .

امرأة مسنة ترتدي علم مصر وصورة السيسي

وبنفس الطريقة، ارتدت ناخبة مسنة في العقد السابع من عمرها، فستان أيضاً مصنوع من ألوان علم مصر في أول أيام الانتخابات.

وحضرت المسنة بلجنة أبو الحجاج الابتدائية بوسط مدينة الأقصر، وزينت الفستان بالمزيد من أعلام مصر، ومطبوع عليه صورة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

خميس شعبان عبدالرحيم يرتدي بدلة علم مصر

وفي لقطة أخرى، أدلى المطرب الشعبى، خميس شعبان عبدالرحيم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل لجنته بنقابة المهن العملية بمنطقة الأزبكية فى القاهرة، مرتديًا بدلة بعلم مصر.

واستوحى خميس بدلته من والده شعبان عبدالرحيم واستايلاته وأسلوب ملابسه ، فقرر أن ينزل يدلي بصوته في الانتخابات وهو مرتدي بدلة خاصة بألوان علم مصر.

خميس شعبان عبدالرحيم يرتدي بدلة علم مصر