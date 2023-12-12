محذرا الكونجرس من منح بوتين هدية الكريسماس..بايدن لـ زيلينسكي: لا تفقد الأمل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا ينبغي للكونجرس الأمريكي أن يمنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدية عيد الميلاد.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: “لا أريدك أن تفقد الأمل.. لقد طلبت من الكونجرس بأن يقوم بفعل الصواب والدفاع عن الحريات".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه “وقع على مبلغ 200 مليون دولار كدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا”.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية تستمر في التقدم وخاصة في البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي: “أناقش في واشنطن سبل دعم قواتنا الجوية لمواجهة روسيا.. تحدث مع بايدن على إنتاج مشترك للأسلحة وأهمية تسريع ذلك”.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن “أوكرانيا تستمر بالإصلاحات في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي”.