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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يكشف حقيقة وجود رهائن في أنفاق حماس بغزة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في أنفاق حركة حماس بغزة.

وحسب ما نقلته قناة "الحرة"، فرد بايدن على سؤال  بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس، قائلًا إن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.

وأكد دعمه مجددًا للكيان الصهيوني، لكنه طالب إسرائيل بالتصرف بطريقة تضمن عدم إيذاء المدنيين في غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن موجها حديثه إلى الحكومة الإسرائيلية: “لا ترتكبوا نفس أخطائنا في 11 سبتمبر”.

وأشار بايدن إلى أنه لم يكن هناك أي سبب كان يجعل الولايات المتحدة تخوض حربًا في أفغانستان.

وشدد على “أنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة”، مستطردًا “يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي”.

الرئيس الأمريكي بايدن رهائن أنفاق حركة حماس غزة إسرائيل

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