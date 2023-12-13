يوم تاريخي..المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يعلق على اعتماد قرار وقف إطلاق النار

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية الثلاثاء بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنّه "يوم تاريخي".

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال منصور للصحفيين عقب صدور هذا القرار "كان اليوم يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثتها الجمعية العامة".

وأضاف المندوب الفلسطيني "من واجبنا الجماعي أن نمضي في هذا الطريق حتى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وافقت الثلاثاء، على مشروع القرار العربي الإسلامي والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 153 من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار العربي الإسلامي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، مقابل اعتراض 10 دول وامتناع 23 آخرين.

ولم تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعديل الذي طلبته الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قرار عربي وإسلامي لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.