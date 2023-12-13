عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل شاومي ممكن تشتريه

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 12C

يعد هاتف Redmi 12C من ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، واحدًا من أرخص الهواتف الذكية الموجوة في السوق، والتي يمكنها تقديم مواصفات مميزة خاصة مع الكاميرا التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.    

 

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف شاومي Redmi 12C ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.


سعر هاتف شاومي Redmi 12C 
ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12C  في السوق المصرية بسعر حوالي 4 آلاف و298 جنيها. 

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C 
وجاء هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة مقاومة للمساه والغبار قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi 12C كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويمتلك هاتف شاومي Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

 

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من نوع  Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

 

 

 

 

 

 

 

Redmi 12C سعر Redmi 12C مواصفات Redmi 12C شاومي Redmi 12C ريدمى هواتف ريدمي أرخص موبايل شاومي ممكن تشتريه أرخص موبايل شاومي لمحدودي الدخل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

ترشيحاتنا

تطورات القصف الروسي على كييف.. ارتفاع الإصابات لـ 25 وتضرر مستشفى للأطفال

إكسترا نيوز: المرشح السيسي يحصل على 69756 صوتًا باللجنة العامة بقسم طهطا بسوهاج|فيديو

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

الخيم غُمرت بالمياه.. النازحون من غزة يخوضون معركة أخرى مع الأمطار والبرد

لمناقشة بعض الأمور الرعوية .. البابا تواضروس يستقبل أسقف جنوب سيناء

إكسترا نيوز: حصول المرشح السيسي على 57 ألفا و158صوتاً باللجنة العامة بمركز الأقصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبسة الكفتة| جديدة وغير تقليدية

بملابس ملفتة| نورهان منصور تثير ضجة على السوشيال ميديا

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

قصة حارس نابليون الشخصي الذي رافقه من مصر إلى فرنسا وأصبح مملوكًا

فيديو

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ