لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل شاومي ممكن تشتريه

يعد هاتف Redmi 12C من ريدمي العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي، واحدًا من أرخص الهواتف الذكية الموجوة في السوق، والتي يمكنها تقديم مواصفات مميزة خاصة مع الكاميرا التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف شاومي Redmi 12C ، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.



سعر هاتف شاومي Redmi 12C

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12C في السوق المصرية بسعر حوالي 4 آلاف و298 جنيها.

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

وجاء هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة مقاومة للمساه والغبار قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف شاومي Redmi 12C كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويمتلك هاتف شاومي Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من نوع Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.