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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 أشخاص بصواريخ روسيا.. انفجارات عنيفة تهز وسط كييف

انفجارات بكييف..
انفجارات بكييف.. صورة أرشيفية

أفادت وكالة “فرانس برس”، بوقوع عدة انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأربعاء، بسبب قصف صاروخي روسي.

وحسب الوكالة الفرنسية، قال فيتالي كليتشكو، عمدة كييف عبر قناته على “تيليجرام”: "وفقًا للمسعفين، أصيب سبعة أشخاص بالفعل نتيجة هجوم على كييف. وتم نقل خمسة إلى المستشفيات في المؤسسات الطبية بالعاصمة".

وأضاف كليتشكو، أنه تم إجلاء سكان أحد المباني، فيما تعمل خدمات الطوارئ على إخماد عدة حرائق اندلعت بسبب سقوط حطام الصاروخ.

يأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء من إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتي ستكون بمثابة “هدية الكريسماس” لروسيا، حيث واجهت محاولة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة لأخذ مزيد من المساعدة معارضة شديدة من الجمهوريين.

وقال بايدن، إنه لا ينبغي للكونجرس الأمريكي أن يمنح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدية عيد الميلاد.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض: “لا أريدك أن تفقد الأمل.. لقد طلبت من الكونجرس بأن يقوم بفعل الصواب والدفاع عن الحريات".

وبينما أعلنت موسكو تحقيق تقدم جديد في ساحة المعركة وتوقعت أن أي مساعدة جديدة لكييف ستكون "فشلاً ذريعاً"، قال زيلينسكي لبايدن أثناء لقائهما في البيت الأبيض إن "أوكرانيا يمكن أن تفوز".

“فرانس برس العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات قصف صاروخي روسي الرئيس الأمريكي جو بايدن

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