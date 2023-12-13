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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما رصدته صور الأقمار الصناعية للأمم المتحدة عن غزة

دمار غزة
دمار غزة

اعتبرت الأمم المتحدة، أن الدمار الذي حل بغزة جراء قصف الاحتلال الرهيب قد دمر القطاع بشكل تصعب معه الحياة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.
 

وتعمد الاحتلال الصهيوني ضرب واستهداف البنى التحتية والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمستشفيات وقصف منازل الفلسطينيين.


وكشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل حرب الإبادة، تضررت كليا أو جزئيا.

جاء تقرير الأمم المتحدة بناء على رصد صور بتاريخ 26 نوفمبر من قبل مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية.


وفحص محللون، صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.


ورغم ذلك فقد تقلل الصور من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني.

 

وتشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الدمار ربما يكون أعلى من ذلك.
 

 

 

26 نوفمبر 40 ألف أقمار اصطناعية الاقمار الصناعية الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة

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