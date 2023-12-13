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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تختبر ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة

iOS 17.3
iOS 17.3

كشفت علامة آبل الأمريكية عن النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 17.3، والذي يأتي بعدة ميزات لهواتف آيفون، ومن بينها ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة “Stolen Device Protection”.

وبحسب “تك رادار” التقني، صرحت آبل أن الميزة الجديدة تتيح طبقة حماية إضافية عند تعرضك لحالة سرقة هاتفك الـ “آيفون”، ومنع السارقين من الحصول على رمز الدخول Passcode.

لكن لكي تستفيد من هذه الميزة، عليك تفعيل خاصية التعرف على الوجه Face ID، ويندرج منها كلمات المرور، إيقاف أو تشغيل Lost Mode، أو حذف البيانات، أو استخدام طرق الدفع المسجلة على الهاتف، وغيرها من الميزات، بدون إدختا كلمة السر اذا كان الجهاز بعيداً عن متناول يدك.

لذلك تصعب آبل من الأمر عن استخدام الميزة الجديدة عبر تغيير كلمة مرور حساب آبل Apple ID، وتحديث إعدادات الأمان أو تغيير رمز المرور أو التعرف على بصمة الوجه، وإيقاف أو تشغيل خاصية Find My.

يذكر أنه بعد تثبيت تحديث iOS 17.3، يمكنك تفعيل الميزة الجديدة من خلال الإعدادات، عند الضغط على Face ID، ومن ثم تفعيل خيار حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection.

آبل iOS 17 3 iOS Lost Mode Apple

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