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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ترويج منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف الوسائل وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة بإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

 جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.

وقد تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

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وأوضح محافظ أسيوط إننا نعمل بكافة الطرق الممكنة على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة وهو ما يسهم في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد فضلاً عن دعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجاً مشيداً بالجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة في هذا الشأن والعمل على إتاحة التدريبات والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة وهو ما يظهر جلياً في دعمه لفتح مزيد من منافذ البيع وتوفير القروض والمنح والدعم الفني والتسويق الالكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل والبرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وفقاً للامكانات المتاحة.

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