كتلة الحوار: الانتخابات الرئاسية مناسبة سياسية مُبجهة

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، إن الانتخابات الرئاسية تمثل مناسبة سياسية مُبجهة، مشيرا إلى أن الإقبال على التصويت كان غير مسبوق.

وأضاف الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الماكينة الانتخابية للأحزاب المدنية نشطت بعد طول انتظار، بعدما كان كان هذا الأمر حكرا على الأحزاب الإسلامية.

وتابع الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، أن الأحزاب أصبح لها ماكينة حشد منظمة، وهو أمر متميز على صعيد العمل السياسي، لافتا إلى أن إقبال المواطنين على الانتخابات نابع من إحساسهم بالخطر الشديد على الأمن القومي والكرامة الوطنية.