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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان عزاء زوج إيناس عبد الدايم.. تفاصيل

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم

قررت أسرة زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة إقامة العزاء غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وانهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها بمسجد الشرطة الشيخ زايد حيث توفى زوجها أمس.

وحرص على حضور جنازة زوج إيناس عبد الدايم عدد من الفنانين منهم أشرف زكى وإيهاب فهمى وتامر عبد المنعم.

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إيناس عبد الدايم

حرصت نقابة السينمائيين على تقديم واجب العزاء ونعي لزوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم الذي رحل منذ قليل.

وجاء في البيان:

“ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس/ مدحت شليق، زوج الدكتورة ايناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة السابقة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

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