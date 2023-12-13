الكشف على  1948 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية منشأة شومان بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة شومان مركز جمصة (تأمين المقر الانتخابي للجنة مدرسة شومان)، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وتم توقيع الكشف على 1948 مريضاً، وضمت 11 عيادة، منها 5 متنقلة “2 باطنة - أطفال - جراحة - أسنان - نساء وتنظيم أسرة”، فضلاً عن معمل لتحاليل الدم ومعمل للطفيليات ومعمل أشعة x ray.

وتم الكشف على 340 حالة باطنة، و314 طفلا، و175 حالة جراحة 175، و168 جلدية، و86 أسنان، و170 رمد، و184 أنف وأذن، و313 عظام، و198 نساء وتنظيم.

كما تم إجراء 267 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ156 حالة، و116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات، وإصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 39 ندوة تثقيفية، و152 حالة استبيان، مشدداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

IMG-20231213-WA0004

IMG-20231213-WA0001

IMG-20231213-WA0002