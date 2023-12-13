وفاة الأمير بندر بن محمد رئيس نادي الهلال السعودي السابق

أفادت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الأربعاء، بوفاة الأمير بندر بن محمد سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السعودي السابق.

ووفقا للحساب الرسمي لتاريخ الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود" عبر منصة إكس تم إعلان رئيس نادي الهلال السابق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعًا في درجاته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتولى الأمير الراحل بندر الكبير، رئاسة نادي الهلال في الفترة من 1996 حتى عام 2000، ولقب بالرئيس الذهبي للنادي السعودي، بعدما نجح الزعيم في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات في عهده، أبرزها دوري أبطال آسيا 2000 من إجمالي ثلاث بطولات قارية، والعديد من البطولات المحلية أبرزها الدوري السعودي موسم 1997- 1998.