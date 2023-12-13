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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس البرلمان العربي: نجاح الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة في تاريخ الشعب المصري

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، واصفا إياها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، في تصريح خاص لـ"قناة القاهرة الإخبارية"، بسير عملية الانتخابات، التي جرت على مدار ثلاثة أيام، مؤكدا أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.


وأوضح أن “الشعب المصري دائما يلبي نداء الوطن، وظهر ذلك في نسبة المشاركة الكثيفة، وهذا النجاح مهم للشعب الصري في هذه المرحلة، ونحن دائما نقف مع مصر في كل اللحظات المهمة”.

وترأس العسومي متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة المصرية، بأكبر وفد في تاريخه.

وأوضح أن "الوفد" قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية، بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.

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