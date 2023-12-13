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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحباط محاولة تهريب ماريجوانا وأقراص المخدرة في مطار الغردقة

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الغردقة الدولى برئاسة د . هشام محمود شرارة مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا وعدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة الخطوط الجوية الإنجليزية، اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب انجليزي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عبدالله نور الدين مأمور الفحص وأحمد جمال صلاح رئيس القسم فتبين وجود كثافات مختلفة .

وتم تكليف أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت اشراف هيثم خلف الله ابو زيد  بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر و١٧ شريط من عقار بريجالين المدرج بجدول المخدرات باجمالي ٢٥٢ كبسولة بين طيات ملابسه .

وقام بالجرد والتحريز أبو القاسم ممدوح ورامي مروان بحضور عبدالمحسن الشعيني بالأمن الجمركى وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 64 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى .

 

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