سوريا.. بشار الأسد يدعو لتكوين تحالفات سياسية واقتصادية لمواجهة السيطرة الغربية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد عدداً من القضايا المشتركة مع وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له وكذا الخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.

ووفق وسائل إعلام سورية؛ فقد شدد الرئيس الأسد علي أن الأوضاع اليوم في العالم مهيأة بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.

ومن جانبه؛ عبر وزير خارجية أبخازيا للرئيس الأسد عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سوريا لجمهورية أبخازيا مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هي من أهم أهداف زيارته لسوريا.