أفضل ما يقال في العام الجديد.. تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة

أفضل ما يقال في العام الجديد في الإسلام والشرع الشريف لا ننتظر فيه سنة جديدة للدعاء فالدعاء في كل دقيقة جائز شرعا، لكن عندما يحل علينا عام جديد، عينا أن نرسم فيه خطة جديد بطموحاتنا وأحلامنا وقد يكون فرصة لتحقيق أحلامنا فهي المحطة المهمة لهذا الأمر، ونسأل الله الأيام السعيدة، ونلملم جراحنا ونجعل علاقتنا بالله أكبر ونتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ونتوكل على الله فهو سبحانه مغير الأحوال ومحقق الأحلام.. وأفضل ما يقال في العام الجديد نعرضه في السطور التالية.



أفضل ما يقال في العام الجديد

- أفضل ما يقال في العام الجديد اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره. نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- أفضل ما يقال في العام الجديد اللهم أرزقنا بالأصدقاء الوافين مع بداية العام الجديد، وأبعدنا عن أصدقاء السوء والمصالح والمرضى النفسيين، إنك على ذلك قدير. كما اللهم إنا نفوض إليك كل أمرنا في بداية هذا العام الجديد. مولاي اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، زيادة على ذلك اللهم عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شره، أخيرًا الحمد لله رب العالمين اللهم إنك على كل شيء قدير.

- أفضل ما يقال في العام الجديد يا الله، يا من لا شريك لك، يا رب اللهم أجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف. اللهم افتح علي أنا وأصدقائي من بركات السماء والأرض، إنّك سميع الدعاء. يا رب كف أهلي وأصحابي بحلالك عن حرامك، وأغنهِم وبفضلك عمّن سواك. اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، ثم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم. في نهاية المطاف عن أدعية الأصدقاء: يا ذا الجلال والإكرام.

- أفضل ما يقال في العام الجديد اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء, ودرك الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة الأعداء, اللهم مقلِّب القلوب, ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرِّف القلوب والأبصار, صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

-اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

- اللهم إنك تسمع كلامي, وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي, ولا يخفي عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير, والمستغيث المستجير, والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين, وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل, وأدعوك دعاء الخائف الضرير, دعاء من خضعت لك رقبته, وذلّ لك جسمه, ورَغِم لك أنفه.



دعاء العام الجديد للأبناء

دعاء العام الجديد للأبناء الأبناء نعمة كبيرة من الله عز وجل على الإنسان، وكلمان الأبناء صالحين كلما كان أجر الوالدين أعظم وأكبر في الدنيا والآخرة، وعلى المسلم أن يستغل العام الجديد بالدعاء لأبنائه بصلاح الحال واستقامة الأمور

- اللهم إنا نسألك لأولادنا الصلاح والعافية، وحفظهم كتابك الكريم والعمل به وسنة نبيك الأمين، اللهم إنا نسألك لهم الرفقة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتنبهم إذا غفلوا، وتعلمهم إذا جهلوا، وتهديهم إذا ضلوا.

-اللهم إني أستودعك سنة من عمري بأن تغفرها لي، وترحمني وتعفو عني وأن تبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي وتيسر أمري. أيضًا يا رب لا تفجعني بفقد أحد فلا طاقة لي لفقد الأحباب، ربي احفظ لي منْ حولي ولا تحرمني قريبْا ولا بعيدًا.

- اللهم اني أسألك خير هذه السنة المقبلة :يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي .

-اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمراً إلا يسرته ولا حلماً إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

-ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

- اللهم اجعل أبنائي هُداةً مُهتدين، وارضَ عنهم، واغفر لهم، وأصلح حالهم. اللهم إنّي أسألك أن تهدي أولادي وأن تفتح لهم طُرق الخير، وتُرشدهم إلى سُبل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم اهدني وأبنائي فيمن هديت وعافني وإيّاهم فيمن عافيت، وتولّني وإيّاهم فيمن تولّيت، وقِنا شرّ ما قضيت، تبارك ربّنا وتعاليت.



اللهم اكتب لأولادي النجاح والتفوّق في دراستهم، وأفْرح قلوبهم وقلبي بحصولهم على أعلى الدرجات والمراتب. اللهم إنّي أسألك أن تُعين أبنائي في دراستهم، وترزقهم قوة الحفظ وسعة الفهم، وتنوّر بصرهم وبصيرتهم، وأن تُكلّل جهودهم بالنجاح والتفوّق. اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم واشرح صدررهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حَلق الضيق الى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.



دعاء نهاية العام

- دعاء نهاية العام ويستحب في نهاية العام وقبل الدخول على العام الميلادي الجديد أن نقول ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

-اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

- اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

-يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا غافر السيّئات، يا وليّ الحسنات، ويا دافع البليّات، اللهم إنك قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، وقلت وأنت أصدق القائلين: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب"، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التّكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم لا تَرُدَّنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

- اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

- اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه اللهم بداية للأيام الجميلة.

- اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.



اللهم عام جديد من عمري

اللهم عام جديد من عمري، بوافق العام الجديد تاريخ ميلاد بعض الناس، ويحتفلون بعام جديد في أعمارهم مع عام ميلادي جديد، وورج حديث شريف يحث على أهمية الوقت خاصة وأن الإنسان سيسأل عن عمره، وورد في الحديث الشريف يقول رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِىُّ فِى جَامِعِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ.

-اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

-اللهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم ، اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنى.. و أستغفرك اللهم فأغفر لي ما فعلته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه، اللهم إني أعلم قدرتك على عقوبتي وأعلم دعوتك لي إلى التوبة من بعد جرأتي على معصيتك فتقبل توبتي، وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائي منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا، لنكونن من الخاسرين ربي أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا ولا تحمل علينا إصراً , كما حملته على الذين من قبلنا.

-اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة؟ زيادة لي في كل خير, واجعل الموت راحة لي من كل شر.. ربّ أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, واهدني ويسر الهدى لي، اللهم اجعلني، ذكّارًا لك, شكّارًا لك, مطواعًا لك, مخبتًا إليك, أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي, واغسل حوبتي, وأجب دعوتي, وثبّت حجتي, واهدِ قلبي، وسدِّد لساني, واسلل سخيمة صدري.

