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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات بسيطة من البيت.. وصفات طبيعية لعلاج تشققات القدمين

الكعبين
الكعبين

يعاني الكثيرون من تشققات القدميين في الشتاء  مما يجعل كعب رجلك خشن وبه العديد من المشكلات التي يمكنها أن تجعلك تشعر بأوجاع،لذا قدمت الإعلامية رضوى الشربيني، قدمت من خلال برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة علاج تشققات الكعبين بوصفة طبيعية وبمكونات بسيطة وموجودة في المنزل.

مكونات الوصفة:
مياه ساخنة
صابون أو شاور جيل
حجر لفرك القدم
زيت زيتون
كريم ترطيب للقدم
ليمونة مقطوعة
جوارب “شراب للقدم”

طريقة الوصفة:

تنقع القدم في خليط المياه الساخنة مع الصابون لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
تفرك القدم المنقوعة بالحجر بعد دهنه بزيت الزيتون جيدًا لتقشير الجلد الزائد.
تدهن القدم وخاصة الكعب بكريم مرطب بعد التقشير بالحجر.

تثبت نصف ليمونة على كل كعب ويلبس فوقها شراب وتترك طوال الليل للنوم بهم هكذا.
تكرر الوصفة مرتين أو ثلاث مرات كل شهر لملاحظة الفارق والنتيجة.

ستظهر النتيجة على القدم خلال شهر ونصف الشهر من متابعة وتكرار الوصفة.

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