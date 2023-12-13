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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات، حبس كروان مشاكل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة للآداب مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم.

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كروان مشاكل


وكانت نجحت أجهزة الأمن فى القبض على البلوجر  كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيدوهات مخلة مع المذيعة أنجى حمادة

وكانت قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سماح مصطفي والمعروفه انجي حمادة  خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات .

وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورود التحريات المباحث حول الواقعة عدة بلاغات إلى النائب العام. 

واُتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري. 

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة

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