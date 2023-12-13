13 شهيدا .. جريمة جديدة لـ قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 13 شهيدا وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال لمنزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهيد و 50.594 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وذكرت الصحة في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز عدد من الكوادر الطبية على رأسهم مدير،مستشفى كمال عدوان د.احمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم اطلقت عليهم النار مما ادى الى اصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفل في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة.

