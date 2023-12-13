سوريا.. قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو

تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو شرقي دير الزور بسوريا لقصف صاروخي.

وكانت الفصائل العراقية أعلنت تبنيها استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالطائرات المسيّرة ردا على الجرائم المرتكبة في غزة.

وذكرت قناة الميادين أنه تم استهداف القوات الأمريكية في قاعدتي التنف والركبان في الداخل السوري.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق امس الثلاثاء، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا تعرضت لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي بمحيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.